Servizi sociali ancora più vicini. Ecco lo ‘Sportello di comunità’. Prima tappa a Sesto Imolese

Far sentire il servizio sociale più vicino alle persone, arrivando con un pulmino un po’ ovunque: dal centro storico alle frazioni. È l’obiettivo dello ‘Sportello di comunità, che riparte anche nel 2025 nell’ambito del progetto ‘Costruire comunità’, nato a sua volta dalla collaborazione tra Comune e Asp su sollecitazione delle organizzazioni sindacali.

Lo ‘Sportello di comunità’ ha varie funzioni. Ed è pensato per rispondere a diverse esigenze: orientare i cittadini verso i servizi e le opportunità di socializzazione offerte dal territorio, ascoltare le singole persone per comprendere i loro bisogni e fornire risposte concrete, nonché supportare nella compilazione di moduli, sia digitali (ad esempio Spid) che cartacei.

Questo servizio, gratuito per i cittadini e ‘on the road’, consente agli operatori sociali di entrare in contatto con persone che, normalmente, faticherebbero a rivolgersi ai vari servizi. È ben visibile perché realizzato attraverso il pulmino donato da alcune aziende del territorio imolese nell’ambito del progetto ‘Pmg - Imola città ad impatto positivo’: i cittadini troveranno sul pulmino i loghi di Asp, Comune e quelli delle varie attività che hanno contribuito al suo allestimento.

In questo nuovo anno, si riparte dalle frazioni di Sesto Imolese (30 gennaio e 20 febbraio), Spazzate Sassatelli (6 febbraio), Sasso Morelli (13 e 27 febbraio) e dal centro storico cittadino (martedì 28 gennaio dalle 10 alle 12 in piazza Medaglie d’Oro e poi ogni martedì successivo sempre dalle 10 alle 12 all’incrocio tra via Emilia e via Cosimo Morelli).

"Riteniamo che l’azione di comunità sia la più efficace per il nostro territorio – afferma l’assessora al Welfare, Daniela Spadoni –. L’input di questa amministrazione è stato da subito quella di lavorare nei territori, ‘calpestandoli con i piedi’ per mettersi accanto alle persone, conoscere i loro bisogni e le loro difficoltà ma anche le loro risorse, vicino ai luoghi dove si svolge la loro vita. Il progetto ha, tra gli altri, l’obiettivo di far sentire il servizio sociale più vicino alle persone, soprattutto a coloro che abitano nelle frazioni più lontane e nello stesso centro storico di Imola, dove vivono molte persone anziane spesso sole che non sanno come affrontare le difficoltà della loro vita. Abbiamo investito molto – conclude Spadoni – in questo progetto come amministrazione, con la collaborazione massima di Asp, e l’esperienza fatta ci ha dato ragione. Invitiamo quindi a rivolgervi senza paura allo ‘Sportello di comunità’".