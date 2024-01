Servizio civile, disponibili 9 posti

Sono nove i posti disponibili per partecipare al Servizio civile nazionale negli enti locali del territorio. La lista comprende Circondario (Imola), Asp (Imola-Medicina) e i Comuni di Castel San Pietro Terme, Castel Guelfo, Dozza e Mordano. Ogni giovane inserito in un progetto di servizio civile riceve 507,30 euro al mese. È possibile leggere il progetto completo e presentare la propria candidatura collegandosi al sito www.scubo.it entro le ore 14 del 15 febbraio.

L’iniziativa ‘Prove digitali’, inserita nell’ambito del Servizio civile universale 2024, ha come obiettivo il contrasto alla disuguaglianza sociale attraverso la "promozione all’inclusione", così da offrire occasioni di ascolto finalizzate soprattutto all’informazione-formazione del cittadino riguardo i servizi tradizionali e digitali. I soggetti coinvolti avranno infatti tutti un ruolo attivo nelle politiche di sostegno all’inclusione sociale, di contrasto alla povertà e di integrazione sociosanitaria. Quattro gli obiettivi specifici attraverso cui si sviluppa l’obiettivo generale che ci si propone: contrastare la povertà relazionale e sviluppare dei legami di comunità; rafforzare pratiche di informazione e comunicazione per l’inclusione sociale dei cittadini; favorire l’inclusione sociale e lavorativa di persone in condizioni di fragilità; sviluppare interventi nell’ambito della non autosufficienza e dell’integrazione socio-sanitaria, mediante azioni innovative.