Servizio civile, ecco il bando. Tre posti a disposizione per ragazzi tra 18 e 29 anni

E’ aperto il bando per la selezione di giovani operatori volontari di Servizio civile universale, che al momento mette a disposizione tre posti nel Comune di Castel San Pietro Terme, nell’ambito del progetto “Prove digitali”. Possono partecipare tutti i giovani tra i 18 e i 29 anni non compiuti con cittadinanza italiana, europea o extracomunitaria (in regola con il permesso di soggiorno). Il progetto “Prove digitali” si propone di contrastare le disuguaglianze sociali, promuovendo l’accesso ai diritti, l’empowerment personale e la partecipazione dei cittadini alla vita della comunità. I tre volontari saranno accolti negli uffici “Solidarietà e Politiche Giovanili” e “Sportello Cittadino”. Il termine per presentare le candidature è il 15 febbraio alle 14 (per informazioni e presentazione delle domande: https://www.scubo.it/i-nostri-progetti/). I nuovi volontari, che saranno selezionati da un’apposita commissione, sostituiranno i tre giovani castellani Giulio Del Prete, Ester Alma Romiti e Gabriele Trovato, tutti residenti a Castel San Pietro Terme, che concluderanno il servizio civile in Comune il prossimo 11 giugno. Il servizio civile ha la durata di un anno, richiede un impegno di 25 ore alla settimana e prevede un rimborso di 507,30 euro al mese. Il Servizio civile universale è la scelta volontaria di dedicare alcuni mesi della propria vita al servizio di difesa, non armata e non violenta, della Patria, all’educazione, alla pace tra i popoli e alla promozione dei valori della Repubblica.