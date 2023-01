Servizio civile, la Croce Rossa propone tre posti

Pubblicato da Croce rossa italiana il bando per la selezione degli operatori volontari da impiegare in progetti afferenti a programmi di intervento di Servizio civile universale. La scadenza è fissata per venerdì 10 febbraio.

"Un’opportunità che anche il comitato di Imola di Croce rossa italiana propone - spiega la presidente Fabrizia Fiumi -, garantendo ai partecipanti l’occasione di vivere esperienze formative e acquisire valori e principi spendibili anche dopo la conclusione dell’anno di servizio".

Può fare richiesta di partecipazione chi abbia tra i 18 e i 28 anni di età, sia di cittadinanza italiana oppure di uno degli altri Stati membri dell’Unione europea, o di un Paese extra Unione europea purché regolarmente soggiornante in Italia.

Il comitato imolese della Croce rossa partecipa al servizio civile universale con tre progetti (Progetto assistenza e uguaglianza per tutti, Progetto assistenza sanitaria per tutti, Benessere e protezione civile per tutti) con un impegno di 25 ore settimanali, per cinque giorni alla settimana.

Il servizio si svolgerà a Imola nella sede del comitato, in via Meloni 4. Avrà la durata di un anno, previo corso di formazione di base di circa due mesi. È prevista una retribuzione mensile di 439,50 euro al mese per i 12 mesi nei quali verrà svolta attività associativa: un anno di formazione attiva, in un contesto dove professionalità e volontariato si incontrano e si intrecciano quotidianamente, un anno in cui i partecipanti potranno essere di aiuto agli altri, in modo diretto e concreto, confrontandosi con il variegato mondo dell’assistenza. Maggiori informazioni sul sito della Croce rossa.