Servizio civile, tre posti. Candidature in scadenza

Tre posti per giovani dai 18 ai 28 anni desiderosi di svolgere il servizio civile universale in municipio a Castel Guelfo. La prima opportunità, attraverso il progetto ‘Intrecci digitali’, mira a contrastare disuguaglianze sociali e sostenere persone vulnerabili attraverso la promozione dell’inclusione e dell’accesso a diritti e risorse. La seconda, con il percorso ‘Strappare lungo i bordi’, ha l’obiettivo di rilanciare il patrimonio culturale della Città metropolitana di Bologna a partire dalle biblioteche con focus su giovani e famiglie. La terza, ribattezzata ‘Grandi speranze’, punta alla prevenzione della dispersione scolastica con un occhio attento all’inclusione sociale. Un filone che si concentra su minori, giovani e adulti, affrontando temi come la lotta alla povertà educativa, l’integrazione degli stranieri e l’inserimento nel mondo del lavoro. Le candidature alle opportunità di Palazzo Malvezzi Hercolani, in scadenza alle 14 del 18 febbraio, potranno essere completate in pochi istanti sulla portale web www.scubo.it tramite le proprie credenziali Spid.