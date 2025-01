Servizio civile, tre posti disponibili

Ci sono tre posti disponibili al comune di Dozza per svolgere il Servizio Civile Universale. E’ aperto da alcuni giorni, infatti, il bando per la selezione di giovani operatori volontari, di età compresa tra i 18 e i 29 anni non compiuti, con cittadinanza italiana, europea o extracomunitaria ma in regola con il permesso di soggiorno. Informazioni e modulistica sono già disponibili nel portale web del municipio e le domande dovranno pervenire agli uffici entro il prossimo 18 febbraio alle 14.

Nello specifico, due posti riguardano il nido d’infanzia comunale Fresu. Il primo legato al progetto ‘Pollicino’ finalizzato alla miglioria dei servizi educativi per bambini da 0 a 3 anni, al contrasto della povertà educativa, alla promozione dell’inclusività ed allo sviluppo delle competenze cognitive e sociali fin dai primi anni di vita. L’altro, invece, al percorso ‘Cresci con me’ che sostiene bambini e famiglie in situazioni di vulnerabilità attraverso la promozione dell’inclusione sociale nei servizi educativi.

La terza posizione aperta interessa il Servizio relazioni con il pubblico tramite la progettualità ‘Intrecci digitali’ incentrata sul contrasto alle disuguaglianze sociali ed al sostegno delle persone vulnerabili con la valorizzazione di inclusione e dell’accesso a diritti e risorse anche mediante azioni di supporto all’uso degli strumenti informatici e servizi di assistenza per utilizzo del computer, acquisizione identità digitale, consultazione fascicolo sanitario elettronico e molto altro.