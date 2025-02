Servizio civile, ultime ore per le iscrizioni

E’ stato prorogato alle 14 di domani il termine per presentare le domande per il Servizio civile universale, rivolto ai giovani tra i 18 e i 29 anni non compiuti, con cittadinanza italiana, europea o extracomunitaria (in regola con il permesso di soggiorno). Nel comune di Castel San Pietro Terme sono disponibili 9 posti per diversi progetti che si sviluppano nei settori della scuola, cultura, welfare e politiche giovanili. Questa è un’importante opportunità per i giovani del territorio, che hanno la possibilità di contribuire attivamente alla comunità e al contempo acquisire competenze fondamentali per il loro futuro.

"Il Servizio Civile Universale è un programma che offre ai giovani l’opportunità di impegnarsi in attività di volontariato e di servizio alla comunità, contribuendo a progetti sociali, culturali, ambientali e di solidarietà – affermano l’assessora Katia Raspanti e il consigliere delegato Riccardo Raspanti –. Questa esperienza si configura come un’importante occasione di formazione e crescita, sia a livello personale che professionale. Partecipare a questi progetti significa non solo impegnarsi per il bene della comunità, ma anche investire nel proprio futuro. Invitiamo tutti a visitare il sito del Comune per ulteriori dettagli sui progetti e sulle modalità di adesione".

Due posti nella biblioteca comunale di Castel San Pietro Terme con i progetti: “Versi tra gli scaffali”, che si propone di rilanciare il ruolo delle biblioteche per contribuire a trasformarle in centri di apprendimento e aggregazione, e “Strappare lungo i bordi”, con focus su giovani e famiglie, che mira a offrire spazi e attività culturali per creare nuove sinergie e supportare l’educazione locale. Quattro nei nidi d’infanzia comunali Girotondo e Arcobaleno e nella Ludoteca Spassatempo, due negli uffici dell’area Servizi alla Persona,  uno nel Servizio Cultura e Turismo. Il Servizio civile ha la durata di un anno, richiede un impegno di 25 ore alla settimana e prevede un rimborso di 507,30 euro al mese.