Servizio civile universale, in biblioteca ci sono tre posti

La biblioteca comunale mette a disposizione, in primavera, tre posti per ragazzi e ragazze tra i 18 e i 28 anni, disponibili a svolgere un periodo di servizio civile universale. I progetti sono organizzati quest’anno dall’associazione Scubo (Servizio civile universale Bologna), nata nell’area metropolitana e che comprende 70 enti pubblici e privati no profit.

I giovani volontari che desiderano svolgere il servizio nelle biblioteche imolesi potranno scegliere il progetto ‘Biblioteche 025’, che accoglie un giovane volontario nella Biblioteca comunale di Imola e due giovani volontari nella sezione ragazzi Casa Piani. Il Progetto ‘Biblioteche 025’ vuole creare un ponte tra i giovani e il sistema scolastico-universitario costruendo una rete di servizi che operi in due direzioni: supporto alla formazione; rafforzamento dei legami comunitari, restituendo la biblioteca al suo ruolo di centro di condivisione e socialità. I volontari contribuiranno alle attività di salvaguardia e promozione dei servizi della biblioteca svolgendo il proprio servizio a supporto delle molteplici attività delle biblioteche: reference, prestito, letture ad alta voce, incontri con le classi, aggiornamento sito web e canali social e altro ancora. Il servizio richiede un impegno di un anno per 25 ore a settimana, cinque giorni alla settimana, con un contributo forfettario di 444,30 euro mensili. È possibile presentare domanda di partecipazione al 10 febbraio. Informazioni su www.scubo.it