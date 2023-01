Servizio civile universale: nove i posti banditi dal Comune tra nidi, scuola e informatica

È aperto il bando per la selezione di giovani operatori volontari di Servizio civile universale, all’interno del quale si può aderire ai progetti del Comune di Castel San Pietro, che mette a disposizione nove posti in quattro diversi progetti (per informazioni e domande: https:www.scubo.iti-nostri-progetti).

Per il progetto ‘Educare accanto’, che si propone di stare vicino ai bambini più piccoli per accompagnarli nella crescita, ci sono 4 posti, di cui due al nido comunale Girotondo di Castel San Pietro, e due al nido comunale Arcobaleno di Osteria Grande (https:www.scubo.itprogetto-educare-accanto). Altri due posti sono disponibili per il progetto ‘Fuori (di) classe’ che riguarda la lotta all’evasione e all’abbandono scolastici e all’analfabetismo di ritorno (https:www.scubo.itprogetto-fuori-di-classe). In particolare nel Comune di Castel San Pietro la presenza dei giovani in servizio civile permetterà di potenziare il lavoro con i bambini nei servizi di aiuto compiti, pre post scuola, centri estivi, corsi di alfabetizzazione, e ludoteca.

Il progetto ‘Legami digitali 2.0’, che ha come obiettivo l’informazione e la formazione del cittadino sui servizi digitali, accoglie due volontari all’ufficio Solidarietà e Politiche Giovanili e allo Sportello Cittadino (https:www.scubo.itprogetto-legami-digitali-2-punto-0).

Infine il progetto ‘Biblioteche 025’, volto a edificare un ponte tra i giovani e il sistema scolastico-universitario, restituendo la biblioteca al suo ruolo di centro di condivisione e socialità, accoglie una persona alla biblioteca di Castel San Pietro (https:www.scubo.itprogetto-biblioteche-025).

Il servizio civile ha la durata di un anno, richiede un impegno di 25 ore alla settimana e prevede un rimborso di 444,30 euro al mese.

Nel corso del servizio è previsto lo svolgimento di un periodo di tutoraggio di 21 ore, distribuite nell’arco di tre mesi, con finalità di orientamento per l’ingresso nel mondo del lavoro.

Per le competenze che i giovani matureranno in servizio sarà fornita una certificazione rilasciata dal Cpia (Centro Per l’Istruzione degli Adulti) metropolitano.