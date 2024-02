Servizio civile volontario, boom di richieste

Sono già numerose le richieste di adesione al programma di Servizio civile universale ‘Romagna mia’ promosso da Confcooperative Romagna in co-progettazione con Consorzio di Solidarietà Sociale, Solco Civitas, Unione della Romagna Faentina e VolontaRomagna. Il programma prevede l’inserimento di 95 ragazzi e ragazze, di età compresa tra i 18 e i 28 anni, in enti e cooperative sociali del territorio. I progetti complessivi, ricompresi all’interno del programma, sono otto e i territori interessati coprono tutte e tre le province romagnole e il circondario imolese. Ai volontari verrà offerto un anno di esperienza formativa retribuita: 507,30 euro al mese per 25 ore alla settimana. I progetti presentati riguardano l’assistenza alle persone anziane, disabili e in stato di fragilità, l’agricoltura sociale e i servizi educativi per l’infanzia.

"Progetto articolato e in rete con numerosi enti del territorio", sottolinea Simone Righi, responsabile del Servizio civile universale per Confcooperative Romagna.