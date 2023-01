Servizio di trasporto scolastico, lunedì partono le iscrizioni

Aprono lunedì le iscrizioni al servizio di trasporto scolastico del Comune per l’anno scolastico 2023-24. La domanda si compila online sul sito del Comune con Spid o Carta d’Identità elettronica, entrando nella sezione Servizi online, visibile in alto a destra dell’home page (link: https:www.comune.castelsanpietroterme.bo.itservizi-onlineservizi-scolastici-online). Il servizio è rivolto agli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado del territorio comunale. Una volta ottenuta l’ammissione, l’iscrizione rimane valida per la durata dell’intero ciclo scolastico, senza obbligo di conferma allo scadere di ciascun anno scolastico.

Attualmente sono in tutto 157 gli iscritti al servizio comunale di trasporto scolastico. Su ogni mezzo di trasporto scolastico è sempre presente un accompagnatore, sia all’andata che al ritorno. Il termine per la presentazione delle domande per l’anno scolastico 2023-24 è il 30 giugno 2023. Come stabilisce il Regolamento, "le iscrizioni fuori termine potranno essere accolte solo in base alla disponibilità dei posti, ai percorsi, alle fermate ed agli orari già previsti nel piano annuale di trasporto". In pratica, iscrivendosi dopo la scadenza del 30 giugno, ci si dovrà adeguare ai percorsi e alle fermate già stabilite, perché non sarà più possibile modificare il piano concordato con la ditta che svolge il servizio per conto del Comune.

Info su questo servizio: https:www.comune.castelsanpietroterme.bo.itprocedimentitrasporto-scolastico e ufficio Scuola: e-mail [email protected], tel. 051 6954122 (orari: dal lunedì al venerdì 8,30-12,30, il martedì anche 15-16 e il giovedì anche 15-17,45).