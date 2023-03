Servono tre auto green Il Comune cerca sponsor

AAA cercasi sponsor per auto a ridotto impatto ambientale. È questo il senso dell’avviso pubblicato ieri dal Comune con l’obiettivo di ridurre le spese e diminuire l’inquinamento. Destinatari sono enti pubblici o privati, imprese, società, associazioni, enti, fondazioni, cooperative, consorzi (anche temporanei) e istituzioni in genere. Come contropartita all’offerta (o più offerte) ritenuta idonea, il Comune promuoverà l’immagine dello sponsor per 36 mesi, vale a dire per tutta la durata dell’accordo. Come? Strumenti di comunicazione propri; invio di comunicati stampa ai diversi media; esposizione del logo dello sponsor (anche dopo i tre anni) sui veicoli oggetto dell’intesa commerciale e nell’ambito delle principali manifestazioni organizzate o promosse dal Comune. È prevista inoltre la possibilità di organizzare un evento promozionale, per diffondere l’immagine dello sponsor, da svolgersi in Autodromo.

Nello specifico, con questo bando il Comune è alla ricerca di almeno un veicolo plug-in hybrid destinato a spostamenti di media-lunga durata con la possibilità di effettuare regolarmente la ricarica delle batterie alla colonnina elettrica e di almeno due veicoli hybrid destinati a spostamenti a lunga percorrenza o che per loro tipologia non consentono la ricarica alla colonnina elettrica in tempi tali da garantire il pieno ed efficiente utilizzo del veicolo.

Nel caso di parità o qualora pervengano solo offerte inferiori alle richieste, l’Amministrazione, "nel rispetto del principio di parità di trattamento dei concorrenti, potrà decidere alternativamente di concludere senza esito la procedura, ovvero di avviare una successiva fase di negoziazione – spiegano dal Comune –. Tali valutazioni verranno effettuate in funzione di un possibile utilizzo all’interno del parco mezzi dell’ente dei veicoli offerti". A oggi il Municipio conta in totale 17 mezzi (compresi tre pulmini per il trasporto scolastico), alcuni dei quali oramai obsoleti, che verranno dismessi in funzione delle sponsorizzazioni ricevute.

"Il ricorso alle sponsorizzazioni tecniche costituisce un’opportunità innovativa di finanziamento delle attività del Comune che, in questo caso, ci consente di rinnovare il parco automezzi valorizzando la collaborazione con le imprese e gli enti del territorio, che potranno contare su un’ampia promozione del loro logo – sottolinea il sindaco Marco Panieri –. Il tutto è finalizzato a favorire il miglioramento organizzativo e l’ottenimento di risparmi di spesa nel perseguimento del pubblico interesse, nel rispetto dei limiti e dei principi stabiliti dalla legge, favorendo nel contempo la riduzione dell’inquinamento, attraverso l’utilizzo di mezzi ibridi".