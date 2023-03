Sessualità e amore, il ruolo del Consultorio

L’educazione all’affettività e alla sessualità può ancora essere considerata da alcuni in Italia come una sorta di “tabù”. Si tende, a volte, ad aggirare questa tematica sia in famiglia che a scuola, ma riteniamo che parlarne sia del tutto necessario per la corretta istruzione dei ragazzi. Non discuterne sarebbe come fare un salto nel passato, quando alcuni argomenti non erano mai affrontati, e ci si trovava davanti ai fatti senza alcuna conoscenza. Tendenzialmente, quando si è genitori si cerca sempre di inventare miti e storie per proteggere l’innocenza dei bambini, come quella della nascita dei piccoli sotto le foglie di cavolo, camuffando, di conseguenza, ciò che realmente accade. Ma quando si sviluppa un pieno desiderio di conoscenza su questo tema nei ragazzi? L’abbiamo chiesto alle due professioniste del Consultorio Imolese che curano lo ‘Spazio Giovani’, che è aperto per i ragazzi dai 14 ai 19 anni il lunedì dalle 14 alle 16 e il mercoledì dalle 14 alle 17 all’Ospedale Vecchio (per appuntamento con l’ostetrica e la ginecologa: 0542-604190 tutti i giorni dalle 8 alle 9 e dalle 12 alle 13, con la psicologa: 0542604194, il mercoledì dalle 15 alle 17) "Possiamo affermare che il ‘processo’ vero e proprio inizia nel momento...