Sesto Imolese a caccia della sua ugola d’oro

Al Centro Sociale Tarozzi di Sesto Imolese è tutto pronto per dare il via della seconda edizione del concorso musicale per cantanti emergenti dal titolo ‘Una voce per Sesto’. Il format, nato nel 2024 sulla scia del Cantario e dalla sinergia d’intenti tra il centro sociale guidato dal presidente Davide Cavina ed il direttore artistico Nearco, è supportato dall’etichetta musicale indipendente Pms Studio di Raffaele Montanari.

E proprio dalla label di Alfonsine arriverà in dote il prestigioso primo premio in palio: un contratto discografico per la realizzazione di un singolo. Il bis d’autore dopo il successo e le tante richieste di partecipazione delle scorso anno culminate con la vittoria di Nicola Boni grazie al suo inedito ‘Sirene’. E se l’epilogo del concorso è in agenda il 15 luglio nel cuore della frazione imolese, in rampa di lancio ci sono già le due serate di ‘Prefinale’ di stasera e del 1° luglio (iscrizione gratuita alla mail neamusic@libero.it fino ad esaurimento posti, ndr). ‘Una voce per Sesto’, quest’anno, si avvale anche del contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola da sempre attenta ai giovani e al processo di valorizzazione dei talenti emergenti. Tutte le serate saranno presentate da Nearco insieme a Beatrice Bigoni mentre la giuria di qualità, presieduta da Montanari, vedrà protagonisti musicisti, artisti di spessore, insegnanti di canto, giornalisti specializzati e tanti altri addetti ai lavori. Attivo ogni sera il servizio di drink & food del bar ‘Matemiami’.

Mattia Grandi