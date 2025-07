Sesto Imolese, nuovo parco attrezzato per lo sport

Un’area verde che si trasforma in una palestra a cielo aperto: è questo il futuro della zona di via Balducci, a Sesto Imolese. Qui, in un’area verde grande circa 300 metri quadrati tra il centro sociale Tarozzi e i campi sportivi, sorgerà un nuovo parco attrezzato per lo sport all’aperto simile a quelli attivi ormai da tempo in città tra il parco dell’Osservanza, quello di via Kolbe e il centro sociale Giovannini.

La Giunta ha infatti approvato nei giorni scorsi il progetto presentato dalla ditta Proludic Srl nell’ambito del programma nazionale ‘Sport di tutti – Parchi’, promosso da Sport e Salute Spa e dal ministero per lo Sport e i Giovani.

Il valore complessivo dell’intervento è di 34mila euro. Il Comune, oltre a cofinanziare le attrezzature per 11.344 euro (oltre Iva), si farà carico tramite Area Blu delle opere edili propedeutiche all’installazione, come la soletta di fondazione e la pavimentazione antitrauma. Il fornitore delle strutture sarà Proludic Srl, incaricata da Sport e Salute.

Il progetto prevede una serie di attrezzi fitness moderni e colorati, inseriti armoniosamente nell’ambiente e pensati per favorire l’attività fisica a tutte le età, all’interno di un’area che diventerà punto di riferimento per il benessere e la socialità della frazione. Si parla di un’area attrezzata polivalente dotata di un circuito corpo libero e quattro macchine per l’allenamento isotonico cardio. L’iniziativa rientra comunque nel più ampio obiettivo di valorizzazione delle periferie e promozione dello sport accessibile, gratuito e inclusivo.

La delibera, dichiarata immediatamente eseguibile, permette ora di passare alla fase operativa: l’installazione vera e propria degli impianti e l’avvio dei lavori edili. Il Comune, al termine dell’intervento, acquisirà le attrezzature nel proprio inventario e ne garantirà manutenzione e sicurezza.

e. a.