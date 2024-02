Sesto, sale la tensione . Centro sociale nella bufera. Il bar rischia di chiudere

Torna alta la tensione all’interno del centro sociale di Sesto Imolese. A un anno e mezzo dall’avvenuta riapertura del bar, che a sua volta aveva messo fine a mesi di polemiche, si parla di nuovo con insistenza di una possibile chiusura del locale. Al punto che più di qualcuno, nei giorni scorsi, avrebbe telefonato alla precedente titolare per chiederle di tornare. E pure l’attività del centro sociale, con il presidente arrivato a scadenza di mandato, pare ridotta ai minimi termini.

"Con la nuova gestione garantita e supportata da chi governa Imola – protesta il consigliere comunale della Lega, Simone Carapia – non si poteva dormire sonni tranquilli? E invece comitato e presidente del centro sociale sono dimissionari; e il bar sta per chiudere. Chi ne fa le spese è il territorio di Sesto Imolese e chi, in modo frettoloso e troppo sbrigativo, è stato costretto a fare armi e bagagli (la precedente gestrice del bar, ndr)".

Per questo motivo, l’esponente di opposizione chiama in causa la Giunta. "L’amministrazione cosa dice adesso?", domanda ancora Carapia. E avverte: "Su questa grottesca vicenda vorrei massima trasparenza nel rispetto delle normative e, qualora si dovessero evidenziare a dir poco delle ‘scorrettezze’, la mia azione di tutela sarà durissima – conclude il leghista – viste le rassicurazioni che erano state date a suo tempo da chi governa il territorio".

Getta acqua sul fuoco l’assessora Daniela Spadoni: "Ho parlato pochi giorni fa con il presidente del centro sociale – riferisce la titolare della delega alle Politiche sociali nella Giunta del sindaco Marco Panieri –. Ci siamo confrontati sulla vita di Sesto Imolese, ma non mi ha assolutamente prefigurato la chiusura del bar. Lui è in scadenza di mandato, però sta già parlando con i soci per capire cosa fare".

Eppure, all’interno di quello che almeno una volta era considerato l’epicentro della popolosa frazione alle porte della città, il clima resta difficile. E i dissidi rischiano di estendersi al resto del paese.

"Le tensioni sono legate alla difficoltà che c’è a Sesto di collaborare tutti insieme – riferisce Spadoni –. Ci sono tante realtà che faticano a dialogare, anche se sono formate da persone con mille risorse. È una frazione che fa tanto, in particolare per offrire il sostegno alle famiglie fragili, ma ci sono attriti che facciamo fatica a smussare. Quella di Sesto è oggi una comunità dove ci sono problemi nel comunicare".