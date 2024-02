Sesto, vent’anni di Lòm a Merz

Da vent’anni il Lòm a Merz di Sesto Imolese è un punto fermo nel cartellone degli eventi della tradizione locale. Merito dell’impegno che l’associazione PalinSesto e il Gruppo Cavalieri Sestesi mettono nell’organizzazione di un evento apprezzato dal pubblico e patrocinato dal municipio di Imola. E anche in questo 2024, anno bisestile, il rito si rinnoverà dalle 18 del 29 febbraio all’altezza della piazza della frazione e del centro civico di via San Vitale: "Per noi è uno degli appuntamenti più sentiti dell’anno perché miscela al fascino della tradizione il piacere della condivisione" spiega Sergio Afflitti dei Cavalieri Sestesi. Attivo lo stand gastronomico tra polenta col ragù, pancetta, salsiccia e coppone cotti ai ferri e vin brulè. Chi vuole, però, può portare da casa la carne da arrostire in autonomia nel falò".