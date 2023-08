Settembre Castellano Si accendono le griglie per cucinare il castrato

Da domani sera inizierà a diffondersi a Castel San Pietro Terme l’irresistibile profumo di castrato che annuncia l’apertura della Locanda Slow, la vetrina enogastronomica dei sapori e dei colori delle tradizioni castellane, gestita come sempre grazie alla collaborazione di tanti volontari coordinati dall’Associazione Turistica Pro Loco.

"Buon cibo e stare bene insieme sono i punti di forza della Locanda – affermano dalla Pro Loco -. Perché abbiamo scelto di chiamarla la Locanda della Città? È semplice: i profumi, i sapori, i colori dei piatti del menù… tutto è fatto di castellanità".

Il menù proposto rappresenta infatti una guida enogastronomica dei prodotti tipici del territorio e dei suoi produttori .

La Locanda Slow sarà aperta come sempre nell’ampio parcheggio in viale Oriani, adiacente al Parco Lungosillaro, da domani al 20 settembre tutti i giorni dalle 19, e le domeniche 3, 10 e 17 settembre anche a pranzo dalle 12. È possibile l’accesso con o senza prenotazione (i posti prenotabili sono limitati: chiamando il numero 347 5922451 dalle ore 10 alle 12,30). La Locanda effettua anche servizio d’asporto (esclusa domenica 10 settembre a pranzo e a cena).

Come lo scorso anno, collaboreranno con i volontari anche alcuni ragazzi dell’Istituto Alberghiero Bartolomeo Scappi.

E c’è un altro buon motivo per gustare il menù della Locanda: a fine servizio, la Locanda Slow erogherà un contributo in beneficenza, che, come lo scorso anno, sarà destinato alla valorizzazione turistica di Castel San Pietro Terme.