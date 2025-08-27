Fuga dall'ateneo
27 ago 2025
ALEKSANDRA ARANDELOVIC
Cronaca
Settembre Castellano, spazio alle frazioni. Questo weekend 'Poggio Grande in festa'

Castel San Pietro Terme si prepara a vivere tre giornate con protagonisti la convivialità, il buon cibo e l'intrattenimento: l'appuntamento...

Raimonda Raggi, presidente Pro Loco

Castel San Pietro Terme si prepara a vivere tre giornate con protagonisti la convivialità, il buon cibo e l'intrattenimento: l'appuntamento con 'Poggio Grande in festa' è previsto questo fine settimana, da venerdì 29 a domenica 31, nel parcheggio della frazione di Poggio Grande, in via San Biagio. L'iniziativa è parte dell'ampio programma di eventi culturali, sportivi e gastronomici del 'Settembre Castellano', organizzato dal Comune e che prende vita grazie all'impegno dei tantissimi volontari della Pro Loco, di Libertas Castel San Pietro Asd e della Parrocchia di Poggio.

Ogni sera si partirà dalle 19 con un'area di ristoro, allestita con stand gastronomici, che permetterà di degustare le prelibatezze locali. Poi, spazio a spettacoli e musica dal vivo per coinvolgere tutta la comunità. La serata di venerdì 29 sarà dedicata al teatro e alla comicità, con Davide Dalfiume che presenterà la nuova stagione 2025-2026 del Teatro Comunale Cassero, accompagnato dagli attori della Bottega del Buonumore.

Sabato 30 sarà il turno invece della musica e del ballo, con uno show dal vivo adatto a tutte le età della scuola di danza BB Group (Ballando Ballando). A chiudere, domenica 31, ci sarà il dj set firmato Cita DJ & Nearco che tenterà di coinvolgere i castellani in un arrivederci al mese di agosto all'insegna dell'intrattenimento e del ritmo. Così, Poggio Grande in festa vuole rafforzare il senso di comunità e la voglia di stare insieme con un piccolo antipasto di quello che sarà il 'Settembre Castellano', con una delle parti centrali nella Carrera di domenica 14.

Aleksandra Arandelovic

