Settimana corta per stare con i figli

Antonio

Ussia*

Personalmente penso che il problema della denatalità sia molto serio e che quindi i comuni in questo momento non possano fare abbastanza rispetto al governo nazionale che ha maggiori responsabilità. Il Comune potrebbe farsi parte attiva per incentivare le aziende locali a sviluppare la settimana corta da quattro giorni lavorativi come accade in nord Europa, in modo da permettere ai genitori di avere più tempo libero da dedicare ai propri piccoli. Un’altra azione importante potrebbe essere Incentivare le aziende verso sistemi di welfare forti come gli asili nido aziendali totalmente gratuiti per i dipendenti, aumentare come già sta facendo i posti gratuiti a disposizione dei neonati. Il Comune di Imola potrebbe promuovere una campagna per sensibilizzare il governo per attuare una riduzione o cancellazione totale dell’Iva sui prodotti della prima infanzia (pannolini, latte artificiale, omogenizzati, medicinali ecc). Investire in costruzioni di ludoteche e spazi per l’infanzia gratuiti o a un costo ridotto per sostenere la crescita del bambino accompagnando il piccolo nel suo percorso personale e relazionale. Tutte queste iniziative possono funzionare se il governo centrale investe sui giovani, stabilizzazioni contrattuali e riduzioni degli anni di apprendistato, aumentando i corsi ITS in modo da creare condizioni di stabilità economica per le giovani coppie.

*Consigliere comunale

gruppo Imola Corre