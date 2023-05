Settimana delle rogazioni, la Madonna del Piratello oggi in città

Un’emozione che si rinnova. Una devozione che dura da secoli. La città è pronta ad accogliere la Madonna del Piratello, che torna oggi in Cattedrale per la settimana delle rogazioni. Alle 18 l’Immagine sacra sarà portata in forma privata all’ospedale nuovo per un momento di preghiera e alle 20 arriverà alla chiesa di Croce Coperta. Alle 20.45, accolta dal vescovo Giovanni Mosciatti, verrà poi accompagnata in processione per le vie Amendola, Emilia e don Bughetti fino alla basilica di San Cassiano.

Seguirà una settimana ricca di appuntamenti. Domenica 14 maggio alle 17 solenne pontificale di Mosciatti. Al termine, processione per le vie Garibaldi, Mazzini, Aldrovandi, piazza Matteotti (sosta per "Atto di affidamento alla Vergine" e benedizione alla città e alla diocesi), Emilia, Amendola fino alla chiesa di Croce Coperta. Da quest’ultima, con l’automezzo, percorrendo il viale alberato, accompagnata a piedi, la venerata Immagine ritornerà al santuario del Piratello.

"Affidiamoci a lei, perché la sua presenza possa essere il faro a cui guardare in questi momenti difficili per le nostre comunità – ha esortato in questi giorni il vescovo Mosciatti in riferimento al grave maltempo che si è abbattuto a inizio settimana sul territorio imolese –. Perché la fede e il suo amore grande siano l’appoggio saldo a cui tenerci".

Questo il messaggio di Papa Francesco scelto per le Rogazioni del 2023: "Attraverso di te si riversi sulla Terra la divina Misericordia e il dolce battito della pace torni a scandire le nostre giornate. Donna del sì, su cui è disceso lo Spirito santo, riporta tra noi l’armonia di Dio. Disseta l’aridità del nostro cuore, tu che ‘Sei di speranza fontana vivace’. Hai tessuto l’umanità a Gesù, fa di noi degli artigiani di comunione. Hai camminato sulle nostre strade, guidaci sui sentieri della pace".