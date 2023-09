Sfera, altri investimenti green. Fotovoltaico per la farmacia

Continuano gli investimenti green di Sfera. La realtà pubblica con sede ad Imola, che gestisce attualmente 20 farmacie comunali dislocate nelle province di Bologna e Ravenna, strizza l’occhio a temi attuali come il rispetto per l’ambiente, l’efficientamento energetico ed il contenimento dei consumi. Così, dopo l’installazione di due vasche per la raccolta delle acque piovane da riutilizzare per irrigare il bosco verticale che orna la sede aziendale e la farmacia di viale Marconi, sono partiti da qualche giorno i lavori per l’installazione dell’impianto fotovoltaico sul tetto dello stesso immobile. L’intervento, dal costo di oltre 153mila euro e realizzato da Bryo, punta al salto di qualità energetico dell’edificio a pochi passi dalla stazione ferroviaria della città.

"Un’impiantistica che renderà autonomi energicamente gli uffici e la farmacia – spiega Roberto Rava, presidente di Sfera –. Lo sviluppo delle politiche di sostenibilità occupano, da tempo, un ruolo di centralità nelle strategie della società. Il nuovo investimento va proprio in questa direzione: un beneficio non solo economico ma anche di responsabilità sociale della nostra impresa pubblica". Significativo, infatti, il miglioramento nel tempo delle prestazioni dell’impianto con una sensibile incidenza in termini di risparmio su spese e consumi. Merito dei 178 pannelli fotovoltaici in silicio policristallino da 435 Wp, corrispondenti a 77,43 kW nominali, che verranno posizionati in maniera complanare sulla copertura dello stabile. Il progetto, di moderna concezione, comprenderà anche un sistema di supervisione in cloud totalmente integrato tra i vari elementi in grado di monitorare con costanza i flussi energetici.