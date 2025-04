Sfera, donazione per gli Amici dei Pompieri

Prosegue l’impegno di S.F.E.R.A., realtà che gestisce 21 farmacie comunali nelle province di Bologna e Ravenna, a sostegno del tessuto associazionistico del territorio. Dopo un paio di contributi elargiti a Castel San Pietro Terme, la lente d’ingrandimento della società con sede ad Imola si è posizionata su Medicina dove opera l’Associazione Amici dei Pompieri di Medicina. Un contributo di 3.200 euro, in arrivo dall’1% degli incassi da banco dei tre punti vendita del gruppo presenti in area medicinese nel corso di una campagna di raccolta fondi sviluppata sotto Natale, per supportare un presidio di emergenza e sicurezza strategico nelle logistiche del territorio. L’Associazione Amici dei Pompieri è nata con l’obiettivo di sostenere e valorizzare l’attività del Distaccamento dei Vigili del Fuoco Volontari ‘E. Amadesi’, contribuendo all’efficienza e all’operatività nel servizio di soccorso.

Il distaccamento, composto da 43 persone, svolge un ruolo cruciale per la sicurezza, con una media di 500 interventi all’anno. Uno degli aspetti più rilevanti dell’impegno dell’associazione è il supporto logistico e operativo ai volontari, attraverso interventi di manutenzione ordinaria dei mezzi e della struttura. Non meno importante, inoltre, la promozione della cultura della sicurezza e della prevenzione antincendio attraverso lo sviluppo di progetti educativi nelle scuole.

Ma non è tutto. L’organizzazione di eventi e iniziative, con l’intento di rafforzare il legame tra la comunità e i Vigili del Fuoco, sfocia da tempo nella realizzazione di momenti di incontro e condivisione particolarmente graditi alla cittadinanza come nel caso della ‘Befana dei Vigili del Fuoco’.

Per Roberto Rava, presidente di S.F.E.R.A.: "Emergenza e sicurezza sono due parole che abbiamo imparato a conoscere bene negli ultimi tempi alle latitudini emiliano-romagnole – commenta -. Un lavoro quotidiano e prezioso, lontano dalla luce dei riflettori, alimentato con assoluta dedizione dall’Associazione Amici dei Pompieri di Medicina e dai Vigili del Fuoco Volontari ‘E. Amadesi’ a cui abbino l’impegno costante di tutte le Forze dell’Ordine schierate in prima linea ogni giorno a garanzia dell’incolumità dell’intera comunità. S.F.E.R.A. è particolarmente sensibile a questi aspetti e, come da mission societaria, sostiene con decisione quelle progettualità virtuose finalizzate alla crescente consapevolezza collettiva del valore di presidi che operano volontariamente per il bene del prossimo". Soddisfatto il sindaco medicinese Matteo Montanari: "Le Farmacie comunali sono un punto di riferimento sempre più importante per la nostra Comunità – sottolinea -. Ci fa molto piacere che S.F.E.R.A.rafforzi la sua presenza a Medicina anche sostenendo le realtà locali di volontariato. Un patrimonio prezioso che insieme vogliamo aiutare".