Sfida alla longevità, la Cgil parla di over 60

Il terzo e ultimo appuntamento della rassegna ‘Io mi piaccio… una sfida alla longevità’, organizzata dal Coordinamento donne Spi-Cgil di Imola, in collaborazione con Auser, si terrà domani pomeriggio alle 16 al centro sociale Tiro a Segno.

"‘Passione e fantasia non invecchiano mai: credenze e realtà negli over 60’, è il titolo dell’incontro in cui proveremo di scardinare uno stereotipo molto diffuso, quello dell’ageismo, cioè la discriminazione che si subisce dopo una certa età – spiegano i promotori dell’iniziativa –, ma soprattutto proveremo a farlo parlando della discriminazione che le persone rivolgono a se stesse, in particolare in campo amoroso e sessuale".

Per affrontare questa tematica, sarà presente la dottoressa Fulvia Signani, psicologa e sociologa all’Università di Ferrara, specializzata in Medicina di genere, già protagonista di una analoga iniziativa organizzata nel 2023.

L’incontro chiude, come detto, la rassegna di quest’anno. "Grande interesse e partecipazione hanno caratterizzato i primi due incontri con la neurologa Cecilia Raccagni e con la psicologa e psicoterapeuta Piera Bevolo – ricordano i promotori del mini-calendario di eventi –, a conferma del fatto che è condivisa l’esigenza di confrontarsi su queste tematiche della terza età che possono generare dubbi e ansie". Riflessioni che il Coordinamento donne Spi Cgil Imola, con l’Auser Imola, annuncia di voler continuare a proporre "affinché la ‘vecchiaia’ non sia vissuta come una gabbia, ma come una stagione della vita dove permangono la curiosità, gli affetti e gli entusiasmi".