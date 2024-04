Sfida alle barriere architettoniche. Dozza lavora al piano per eliminarle

Il municipio di Dozza è al lavoro per sviluppare il Peba, piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche. L’amministrazione guidata dal sindaco Luca Albertazzi, infatti, ha intercettato nei mesi scorsi un finanziamento regionale di 36mila euro, con risorse provenienti dal Fondo nazionale per l’inclusione delle persone con disabilità a cui saranno aggiunte risorse comunali, per avviare uno studio di progettazione finalizzato alla redazione del Piano. Massima accessibilità, quindi, negli spazi e luoghi pubblici compresi quelli privati a uso pubblico con relative pertinenze. Doppio raggio di manovra, in ambito urbano ed edilizio, per sanare le situazioni pregresse in cui le progettazioni non hanno tenuto conto delle specifiche necessità di coloro che ci abitano o lo utilizzano. Il primo passo? L’azione conoscitiva trainata da un questionario, da compilare in forma anonima, per individuare i bisogni della gente. I fogli con le domande, reperibili negli uffici e sui canali web comunali ma anche presso l’I.C. locale, la Medicina di Gruppo di Toscanella e nel punto di azione di "...e noi ci siamo...", potranno essere riconsegnati all’ente entro il 31 maggio.

Spazio, poi, a un primo incontro pubblico di presentazione in agenda il 10 aprile alle 18 in sala Martelli insieme al primo cittadino e ai tecnici. "Il tessuto normativo e culturale della disabilità impone una riflessione e un ripensamento sulla progettazione dell’accessibilità – spiega Albertazzi –. La normativa tecnica attuale è inadeguata. Occorre compiere una scelta fondamentale per il futuro: dare priorità all’autonomia dell’individuo in ogni intervento, disposizione o direttiva di settore". E ancora: "Le infrastrutture e il tessuto connettivo delle città devono adeguarsi alle attuali esigenze della popolazione con il necessario abbattimento delle barriere architettoniche – continua -. Mapperemo tutto il nostro territorio per capire fragilità e debolezza poi daremo il via ad operazioni mirate. Siamo passati dalla bontà del progetto ‘Marciapiedi sicuri’, portato avanti in questi anni, ad un approccio più strutturale nel lungo termine per dare la svolta definitiva".