Sfilano i piloti, film su Ratzenberger

Il weekend del Gran premio di Formula 1 entra nel vivo. Questa mattina, prima dell’inizio dell’attività in pista (doppia sessione di prove libere dalle 13.30 alle 14.30 e dalle 17 alle 18), tornerà ad animarsi la Fan zone. Alle 9 si ricordano Roland Ratzenberger e Ayrton Senna con la proiezione di un documentario sul pilota austriaco e l’intervista a Giulia Toninelli, autrice di ‘Ayrton Senna, occhi feroci, occhi bambini’. Alle 10, in via Romeo Galli, c’è ‘Ogni pilota un albero’: un’iniziativa promossa da Aci d’intesa con il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell’Arma alla quale hanno aderito Comune e Autodromo. Saranno piantati venti alberi: uno per ogni protagonista del Mondiale e due in ricordo di Senna e Raztenberger.Alla cerimonia parteciperanno il presidente e amministratore delegato di Formula 1, Stefano Domenicali; il presidente dell’Aci, Angelo Sticchi Damiani; il presidente della Regione, Stefano Bonaccini; il presidente di Formula Imola, Gian Carlo Minardi; il sindaco Marco Panieri; il colonnello Gaetano Palescandolo, comandante del comando carabinieri forestale Emilia-Romagna.

Al termine, si torna nella vicina Fan zone. Alle 10.55 saliranno sul palco i piloti di Racing Bulls, seguiti da Williams e McLaren (11.55), Aston Martin e Sauber (12.05) . Poi alle 15.35, toccherà ai team principal di Sauber, Mike Krack, e McLaren, Zak Brown. Dopo il prologo a ingresso libero di ieri, da oggi a domenica la Fan zone sarà aperta (dalle 8 alle 19) solo per chi ha il biglietto del Gp: ci sono simulatori di guida, esposizioni di auto, show musicali e la ruota panoramica.