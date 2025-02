Sfilate, burattini e show: s’accende il carnevale

Il centro di Castel San Pietro si prepara a (ri)vestire gli abiti sgargianti e coloratissimi di Carnevale. Comune e Pro Loco hanno infatti previsto un fitto calendario di appuntamenti tutti concentrati nella giornata di domenica 23 febbraio. La festa del "Carnevale della Tradizione" si aprirà alle 14.30 con uno degli eventi da sempre più attesi. A quell’ora da piazza Galvani, infatti, partirà l’allegro carrozzone della sfilata in maschera, che poi proseguirà in via dei Mille, via Mazzini, risalirà via Cavour, via Matteotti e via Manzoni prima di approdare nella centralissima piazza XX Settembre. Dalle 15 alle 19, invece, è prevista alla sala espositiva di via Matteotti 79 la mostra di disegni del concorso "Carnevale della Tradizione", con disegni realizzati da bambini e bambine delle scuole castellane.

Alle 16 invece il Teatro Cassero ospiterà il sempre gettonatissimo spettacolo di burattini, con posti prenotabili contattando l’Ufficio Turismo (695412-132-159-150).

Il cuore della città, la piazza XX Settembre, ospiterà invece alle 17.30 l’attesa premiazione delle maschere più belle tra quelle che poche ore prima hanno colorato le vie del centro città partendo da piazza Galvani, mentre alle 18, un altro evento tra quelli più agognati dai piccoli scolari castellani: al teatro Cassero, infatti, i burattini lasceranno spazio alla premiazione dei disegni vincitori del concorso "Carnevale della Tradizione". Nel corso dell’intero pomeriggio, poi, comune e Pro Loco hanno previsto anche tanto intrattenimento con la partecipazione del "Corpo bandistico Città di Castel San Pietro", del gruppo di Batucada "Corretto samba" e del dj set, oltre all’immancabile presenza delle giostre, dei gonfiabili, di laboratori e di dolciumi.

c. b.