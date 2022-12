Shopping di Natale tra luci e ombre "In ripresa, ma la spesa media cala"

L’andamento delle vendite natalizie nel centro storico di Imola? Piccoli, ma significativi, segnali positivi. Certo, inflazione e rincari generalizzati hanno inciso sul potere d’acquisto delle famiglie ma il bilancio complessivo ha registrato pure qualche nota lieta.

Una su tutte. Il ritorno delle compere nelle attività sotto casa con una lieve flessione per i numeri dei colossi dell’online. Nulla a che vedere, però, con i periodi d’oro della corsa al regalo. Il grafico dei doni da mettere sotto l’albero ha avuto il suo picco proprio a ridosso del Natale. Una boccata di ossigeno last minute per ritrovare fiducia.

Per Confcommercio Ascom Imola, il territorio imolese ha ricalcato le tendenze nazionali. In cima alla lista dei regali più diffusi si sono confermati i prodotti enogastronomici tallonati da giocattoli, libri ed ebook, abbigliamento ed articoli per la cura della persona. Segno più, nel parallelo con l’anno passato, per le strenne dedicate agli amici a quattro zampe. Importi? Secondo l’indagine della stessa associazione di categoria il budget si è collocato nella forbice tra i 100 e 300 euro. Un consumatore su tre, invece, non ha superato quota 100 euro.

"I primi feedback delle vendite natalizie sono stati positivi con molti settori che hanno migliorato le vendite rispetto alla scorsa annata – spiega Danilo Galassi, presidente di Ascom Imola -. La top 5? Enogastronomia, giocattoli, libri, abbigliamento e profumeria. Siamo ancora lontani, però, dalle statistiche pre-pandemia". Non solo. "Nel territorio si è registrato un trend in forte ascesa per il comparto della ristorazione trainato dal rientro delle cene aziendali e da quelle in famiglia – continua -. Bene l’incremento degli apprezzamenti per i negozi tradizionali di vicinato. Scegliere realtà fisiche significa sostenere attivamente il nostro tessuto economico e la qualità del vivere quotidiano. Il commercio rende viva la città".

Per Sabina Quarantini, presidente della Confesercenti del territorio imolese: "Si è confermata, anche quest’anno, la tendenza degli acquisti dell’ultimo minuto per le feste – sottolinea -. Un’impennata a poche ora da Natale che ha mitigato il forte impatto di inflazione e caro bollette. Criticità che si sono riflettute nello stato d’animo dei clienti proiettati alle compere natalizie".

Ma c’è di più. "La gente ha ponderato le proprie scelte – prosegue -. Spesa media un po’ in calo insieme al numero degli scontrini battuti. La concorrenza del web si è fatta sentire ancora una volta". Il tutto incastonato in uno scenario poco roseo tra i rincari delle utenze e quelli delle materie prime. "Aumenti che toccano perfino le sportine di carta. Per non parlare di imballaggi, costi di trasporto, energia elettrica e gas – analizza la Quarantini -. Stabili le vendite nei negozi di abbigliamento, calzature, profumeria, casalinghi ed apparecchi tecnologici. Stessa cosa per gioiellerie e librerie. In leggero aumento, invece, i generi alimentari grazie alle spese per il cenone della Vigilia e per il pranzo di Natale".

Gettonatissime, sotto l’albero, le leccornie di qualità. "Preferenze per panettoni e pasticceria artigianale – conclude -. Boom nelle prenotazioni dei tavoli nei ristoranti locali per Natale e Capodanno. Riflettiamo, però, sui numeri delle presenze nel nostro centro storico. Ci aspettavamo qualcosa in più quando abbiamo stilato col Comune il programma delle iniziative, degli eventi e optato per la gratuità dei parcheggi".

Mattia Grandi