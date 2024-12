Shopping natalizio tra luci e ombre: "Speriamo nello sprint finale"

Alti e bassi per lo shopping natalizio imolese. Il bilancio degli acquisti dedicati alle feste presenta infatti numerose luci e ombre a seconda delle categorie. Il tutto con una partenza a rilento rispetto agli standard previsti. "Mentre gli scorsi anni le persone si mettevano in marcia con i regali già dai primi di dicembre, quest’anno il movimento è partito intorno al 15 di dicembre, quindi la scorsa settimana – racconta Valentina Nanni di ‘Maison et Fleures’ – sicuramente molti hanno voluto aspettare lo stipendio o la tredicesima prima di buttarsi sugli acquisti." Nonostante ciò, la Nanni si ritiene soddisfatta. "Proprio perché la partenza è avvenuta con un po’ più di calma, penso che ci sarà ancora qualcuno in giro – riflette infatti speranzosa –, in linea di massima, però, non posso lamentarmi. Piante e fragranze della mia attività sono sempre gradite e trovano un loro spazio per il Natale".

L’avvio sottotono nella corsa per i regali è notato anche da Emanuela Mellina, titolare del negozio ‘Via Appia’. "La frenesia è cominciata pochi giorni fa – riflette la donna –, detto questo, non posso lamentarmi troppo, perché oltre che all’abbigliamento vendo anche altri articoli, come collanine, bracciali e guanti. I clienti gradiscono parecchio questi prodotti per i regali." Nonostante ciò, la Mellina avrebbe voluto vedere un negozio un po’ più pieno. "Proprio per via di questo esordio lento, mi aspettavo di assistere al "panico dell’ultimo secondo", cosa che per ora non è in realtà avvenuta. Vedremo gli ultimi due giorni come andranno", conclude.

Per chi si occupa di abbigliamento e basta, invece, è stato un dicembre un po’ flop. Virna Farolfi, di ‘Cardinali’, non è infatti contenta della piega presa dagli acquisti in occasione di queste Feste: "Temo che l’abbigliamento quest’anno sia stato scartato nelle idee regalo, pensavo sarebbe andato meglio – dice con amarezza – certo, qualcuno ha regalato qualche camicia, ma non nella stessa quantità dello scorso periodo natalizio. In conclusione, è stato un dicembre fermo e ne sono parecchio dispiaciuta...".

Molto bene, invece, per il settore alimentare, con una richiesta partita molto in anticipo e uno sprint che prosegue fino alla fine. A testimoniarlo è Maria Antonietta Montefiori, titolare di "Di tutto un po’". "Sono felicissima, è andato straordinariamente bene – racconta con entusiasmo –, in parte credo che sia dovuto anche al fatto che finalmente il centro è più vivo, la gente gira e probabilmente è attirata dalla mia attività. Ma già da inizio novembre sono cominciate le prenotazioni di salse, sughi e confetture. Ad aver ottenuto un primato lo sono di certo i vasetti di ragù, di cui ne ho venduti 1300 vasetti. Insomma, sono davvero contenta".

