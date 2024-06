Shopping night. Il centro si accende dopo il calar del sole

Rimini non dorme mai. Tornano le ‘Shopping night’, i dodici appuntamenti estivi che trasformano i mercoledì sera in corso d’Augusto e nelle vie limitrife in vere e proprie passeggiate nel centro commerciale a cielo aperto riminese. Più di duecento attività aperte fino alle 23.30. Musica, cultura e tanto food che accompagneranno i turisti e non solo fino alla fine della bella stagione. Si parte domani con la ‘Rebola night’: attività aperte fino a tardi e degustazione di vini, formaggi e salumi. Il tutto accompagnato da dj set Starlachi. Un’occasione per fare shopping e ammirare la città sotto tutta un’altra luce. I borghi e il centro si animano per richiamare i turisti a vivere un’altra sfaccettatura di Rimini, quella urbana e fatta di storia.

"La Shopping night ha costruito un appeal importante che richiama tante persone a visitare le vie di riminesi e fare shopping – spiega Juri Magrini, assessore alle Attività economiche alla conferenza di presentazione -. I protagonisti sono senza dubbio i tanti operatori e commercianti che unendosi hanno reso possibile un appuntamento che ormai è diventato tradizione. Bisogna innovarsi e trovare nuove modalità di fare impresa, esplorando situazioni diverse e questa è una di quelle occasioni". Non solo shopping. Sullo sfondo delle tante vetrine accese, sono altrettanti gli appuntamenti messi in campo per rendere ogni volta diverso il mercoledì dello shopping notturno. Spazio alla cultura e allo sport con le aperture straordinarie dei musei cittadini ad ingresso libero per i residenti e a prezzo ridotto per i turisti. Con la ‘Fluxo summer 2024’, l’attività fisica per adulti e bambini sbarca al ponte di Tiberio; spostandosi invece in piazza Cavour si rispolvereranno i ‘Ricordi in soffitta’ con i mercatini organizzati dai bambini. La calma della sera e il momento migliore per immergersi nei ‘Rimini city tour’ sotto le stelle: le visite guidate della città e delle sue parte più nascoste. "C’è sempre grande fermento per la Shopping night e non possiamo che esserne felici - spiega Katia Damiani, rappresentante dei commercianti del centro storico -. Con questa lunga manifestazione porteremo tante persone a vedere le nostre vetrine e anche una parte inusuale al turismo balneare che è il nostro centro storico". Gli appuntamenti serali proseguono fino alla fine di agosto tra musica, tour e spettacoli itineranti sempre nuovi per regalare ogni volta un’esperienza inedita e originale.

Federico Tommasini