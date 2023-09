Show a quattro ruote ‘Borgo & motori’ fra mostre, musica e la Coppa Slalom

L’attesa è finita. Pedale dell’acceleratore pigiato a tavoletta per tutto il weekend con la prima edizione di ‘Borgo & Motori’ a Borgo Tossignano. Lo spettacolo a quattro ruote motorizzate, che vedrà il suo clou domani con la sesta tappa della ‘Coppa Romagna Slalom’ targata Scuderia San Miniato aperta a vetture da rally, turismo, prototipi, formula, storiche e perfino alle Apecar, comincia questa mattina con il raduno statico di auto in Piazza Unità d’Italia. Un’esposizione di meravigliosi veicoli, tra passato e presente, con la possibilità per il pubblico di votare quello più bello. Il pomeriggio, dalle ore 15 alle 20, sposterà i riflettori all’altezza della pista sterrata di via Papa Giovanni XXIII con l’esibizione di fuoristrada su percorso accidentato con tanto di servizio taxi per gli spettatori. Prevista anche un’esibizione dei centauri di Enduro Motor Valley in sella alle loro moto con ruote dentate. Serata in musica, dalle 21 con ingresso libero, con il concerto ‘Hi, Movies’ nel teatro sala polivalente di via Padre Luigi Zoffoli. Protagonisti i capolavori del rock prestati al cinema per uno spettacolo offerto dall’Associazione Musicale Borgo Tossignano.

Stand gastronomici in funzione dall’ora di pranzo fino a sera, grazie all’attività delle due Pro Loco tra capoluogo e frazione, poi l’adrenalina raggiungerà il culmine durante la domenica di gare. Centoventi equipaggi iscritti, con diverse quote estere al via, per risalire a tutto gas i ripidi tornanti di via XX Settembre fino al centro storico di Tossignano: "Due chilometri netti di tracciato da ripetere quattro volte – racconta il sindaco Mauro Ghini che, da pilota e appassionato, non sta più nella pelle -. Una tornata di prova e tre cronometrate per staccare il miglior tempo da piazzare in graduatoria. La vigilia è stata di grande collaborazione in paese e anche il meteo è dalla nostra parte. Ci sono tutti gli ingredienti giusti per una due giorni di divertimento".

Villaggi hospitality alla partenza e all’arrivo e chiusura domenicale al traffico in via XX Settembre (dal cimitero di Borgo a Tossignano, ndr) dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 18.30 con commissari di gara piazzati a tutti i varchi di accesso sul tracciato. Fotografi dell’associazione Magnani in azione per immortalare lo storico ritorno dei bolidi nella vallata del Santerno e mostra filatelica ‘Rally e corse in salita’, curata dal Circolo Piani di Imola, con porte aperte nella sala consiliare del municipio dopo il bagno di folla dell’inaugurazione di una settimana fa. "Vediamo la risposta del paese poi penseremo al futuro – promette Ghini -. Se, come mi auguro, tutto andrà per il meglio, punteremo a dare continuità all’evento".

Mattia Grandi