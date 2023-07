Show di cucina con il vincitore di Masterchef

A Castel Guelfo The Style Outlets è tutto pronto per accogliere Edoardo Franco, giovane vincitore di MasterChef 12, che domenica 23 luglio dalle 16.30 proporrà ai visitatori del centro un cooking show imperdibile. L’evento sarà anche una buona occasione per tutti gli ospiti dell’outlet di incontrare lo chef, scattare foto e scambiare quattro chiacchiere. Nell’ambito del ricco programma estivo interamente dedicato al benessere fisico e mentale attraverso la stimolazione dei cinque sensi, l’appuntamento, gratuito e aperto a tutti, permetterà agli ospiti di vivere un’esperienza multisensoriale unica accompagnata da tanto divertimento.