Si allungano i tempi per il sottopasso

Si allungano ancora, di un altro mese e mezzo almeno, i tempi per la costruzione del sottopasso ciclopedonale tra via Bucci (quartiere Marconi) e la zona dell’Ortignola. A fine marzo, l’impresa esecutrice dei lavori ha infatti presentato ad Area Blu una richiesta di di proroga "motivata dalle difficoltà di approvvigionamento del materiale elettrico – spiegano dalla società del Comune – indicato nella perizia di variante" l’8 marzo. Area Blu, riconoscendo "la validità dei motivi addotti" dalla ditta, ha così concesso una proroga di un mese. Il nuovo termine di ultimazione dei lavori, "in attesa di quanto verrà stabilito in sede di perizia di variante" viene così stabilito al 31 maggio. La realizzazione dell’opera, che i residenti aspettano da anni, è però in ritardo. La conclusione delle operazioni, iniziate nel 2021, era prevista infatti alla fine dello scorso anno. Ma così non è stato.