Si avvicina alla ex. Ma non potrebbe. E scatta l’arresto

Non poteva più avvicinarsi la ex. Da settembre, dopo ripetuti atti persecutori e maltrattamenti in famiglia, aveva iniziato a indossare un braccialetto elettronico. Ma questo non gli è bastato per fermare la sua violenza e i suoi atti persecutori ai danni della donna. Così, un 38enne tunisino senza fissa dimora, è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Imola.

I militari dell’Arma, sapendo che il classe 1987 era sottoposto al divieto di avvicinamento all’ex compagna e ai luoghi frequentati dalla stessa, emesso recentemente dal giudice, si sono subito mossi sul territorio a seguito di un’attivazione del braccialetto elettronico pervenuta alla Centrale operativa di Imola. Così una gazzella del radiomobile veniva immediatamente inviata nel luogo segnalato dalla geolocalizzazione del dispositivo.

L’uomo, rintracciato poco dopo all’esterno di un esercizio pubblico a circa 200 metri di distanza dall’abitazione della persona offesa, veniva riconosciuto dai militari in quanto persona “nota” per avergli notificato agli inizi dello scorso mese di settembre l’ordinanza della misura cautelare del divieto di avvicinamento all’ex compagna, vittima di atti persecutori cagionati dall’uomo.

Per questo il 38enne è stato accusato del reato di violazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Perciò, al termine delle procedure di identificazione e di rito, il ragazzo tunisino veniva arrestato e, su disposizione del pubblico ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Bologna, trattenuto in camera di sicurezza in attesa dell’udienza, al termine della quale l’arresto è stato convalidato e applicato il divieto di dimora nel Comune di Imola.

n. m.