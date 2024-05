Si chiude l’Indie Comics con l’arte di Flavia Biondi

Questa sera alle 20.30 alla Bim - Biblioteca comunale di Imola (via Emilia, 80) ultimo appuntamento della rassegna Indie Comics, iniziata a febbraio e dedicata al fumetto, all’illustrazione e all’editoria indipendente progettata e promossa dall’associazione Vari.China e da libreria Selma in collaborazione con centro giovanile Ca’Vaina e la stessa Bim. La fumettista Flavia Biondi racconterà, in dialogo con la scrittrice Michela Monti, la sua esperienza, dal collettivo Manticora alla casa editrice Bao Publishing, e presenterà la sua ultima opera, la graphic novel ‘La casa delle magnolie’, edita da Bao Publishing.