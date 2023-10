Si comincia da Imola

I primi spettacoli in calendario partono da imola sempre all’auditorium delle Vassura Baroncini. Domenica alle 17.30 andrà in scena ’Cose da lupi’, spettacolo di marionette dedicato al lupo delle fiabe. Domenica 29 alle 17.30 ci sarà invece ‘Storie da mangiare’. Seguono ’Il fantasma di Canterville’, 31 ottobre ore 16.30 (Castel San Pietro, Teatro Cassero); ’Album di Vaniglia’, 5 novembre ore 17.30 (Imola); ‘Il piccolo principe’, per bambini, 10 dicembre ore 16.30 (Castel San Pietro); ’Segni particolari Babbo Natale’, spettacolo per pupazzi e investigatrice, 17 dicembre 4.30 (Palazzo comunale, Castel Guelfo); ‘Le penne dell’orco’, burattini, 17 dicembre ore 16.30 (Castel San Pietro); ‘Natale con i tuoi’, burattini, il 23 aalle 17.30 (Imola); ’Il profumo della gentilezza’, burattini per bambini dai 3 anni, mercoledì 27 ore 17.30 (Magazzino Verde, Medicina); ‘Passeggiando sulla neve’, racconti teatrali, albi illustrati e kamishibai, giovedì 28, 17.30 (Auditorium Medicina, via Pillio 1); ’In letargo’, lettura animata con laboratorio per bambini dai 5 anni, venerdì 29 ore 16.30 (Auditorium Medicina); Lettura animata e laboratorio, venerdì 29 alle 17.30, Imola.