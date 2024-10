"Si corre troppo su molte strade"

Stradine strette e piene di curve appena fuori Imola, con autisti che guidano a una velocità spropositata.

"In zone come via Suore, via Commezzano o in direzione Mordano e Massa Lombarda, ci sono strade dove le persone, anziché fare attenzione, vanno forte, raggiungendo anche gli 80 km/h – dice la studentessa universitaria Erika Sandri –. Lo trovo davvero molto pericoloso. Non so quanto possano incidere i controlli, perché il problema è proprio l’educazione stradale carente. Sicuramente l’alta presenza di rotonde a Imola può dare una mano a limitare la velocità". Erika suggerisce di vendere alcoltest durante il weekend nei bar o, addirittura, di installare distributori. "Potrebbe essere utile per le persone per avere coscienza del proprio tasso alcolemico prima di mettersi alla guida".