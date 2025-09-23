Si è chiusa la Biennale del Muro Dipinto. Inaugurata l’opera dedicata a Sara Piffer

Si è chiusa tra applausi e consensi l’edizione numero 30 della Biennale del Muro Dipinto di Dozza. Una settimana di evento, caratterizzata dal ricco programma di restauri delle opere esistenti e dalla realizzazione di quattro nuovi capolavori, che ha calamitato nel borgo appassionati, curiosi e tanti turisti.

Tra gli appuntamenti più gettonati dai visitatori l’iniziativa ‘Luce ai muri’, per ammirare gli artisti al lavoro in notturna tra le strade del paese, e l’inaugurazione del murale di Andrea Gualandri dal titolo ‘La ragazza che guardava il cielo’. Un’opera, quest’ultima, dedicata alla sfortunata ciclista trentina Sara Piffer (travolta da un’auto nel gennaio scorso durante una sessione di allenamento in bici e morta a soli 19 anni, ndr) e disegnata sui muri del nuovo centro sportivo polivalente di Toscanella a lei intitolato.

Una cerimonia toccante, capace di radunare tante persone, con ospiti i genitori della compianta atleta e le massime autorità del suo paese natale Giovo, in Trentino. "Un omaggio sentito che unisce due comunità geograficamente distanti ma ora più vicine che mai nel ricordo di una giovane vita spezzata – ha scritto sui social il municipio di Dozza –. Sara Piffer continuerà a vivere negli sguardi di tutti coloro che si fermeranno ad ammirare il capolavoro di Gualandri o che varcheranno la porta d’ingresso del centro polivalente di Toscanella".