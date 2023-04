Si lavora dentro l’Arena Il cantiere è ripartito, spettacoli nel 2024

Due anni dopo, ripartono i lavori all’Arena. Pur modificato alla luce degli aumenti verificatisi dell’ultimo anno, il progetto resterà sostanzialmente quello originario, ma diviso in stralci funzionali. Il primo ora in corso vuole rendere la struttura utilizzabile come teatro all’aperto, per spettacoli, concerti e proiezioni cinematografiche e, in più, con la chiusura del boccascena tramite una struttura vetrata rimovibile, sarà disponibile per un uso invernale (ad esempio esposizioni e mostre). I lavori potranno essere terminati entro la fine del 2023 e quindi l’Arena sarà disponibile per gli spettacoli estivi del 2024. Un’ottima notizia, visto che sostanzialmente la stagione estiva, da sempre apprezzatissima dai castellani che hanno riempito per anni l’Arena tra giugno e settembre, era ferma da inizio luglio 2021. L’abbandono del cantiere da parte della ditta che aveva in appalto l’opera portò a strascichi non ancora risolti. L’impresa fece poi causa al Comune per una presunta assenza di sicurezza nel cantiere, accusa ovviamente respinta al mittente dal Comune, che da parte sua provvide a una contro-richiesta di danni per quel cantiere in cui, fece sapere il sindaco Tinti, in mesi di appalto erano stai realizzati soltanto un 20% scarso dei lavori previsti.

Tornando a oggi, la nuova impresa è all’opera per consolidare la struttura delle fondazioni e dell’intero edificio. "È un’enorme gioia per me poter comunicare – dice il sindaco Fausto Tinti –, la ripresa dei lavori di restauro e risanamento conservativo dello storico edificio della torre scenica dell’Arena comunale, interrotti per motivazioni non dipendenti dall’amministrazione. Come sapete, siamo stati costretti ad annullare il contratto con la ditta a cui era stato assegnato il cantiere e a fare un altro bando. Ora però ci siamo: abbiamo una nuova ditta e una nuova tabella di marcia per riqualificare il nostro amatissimo teatro all’aperto. Era uno dei desideri della città che volevo esaudire e sono contento che le criticità che abbiamo vissuto negli ultimi mesi siano superate: sin dall’inizio del mio primo mandato abbiamo lavorato alacremente per finalizzare questo intervento, attingendo anche a risorse pubbliche e regionali. Una volta conclusi i lavori, che comprendono anche l’adeguamento della struttura secondo le normative di sicurezza, il palco sarà ripristinato così come le attrezzature sceniche e gli spazi di servizio interni. E finalmente Castel San Pietro potrà riappropriarsi della sua suggestiva stagione di spettacoli e film sotto le stelle". L’investimento del restauro supererà il milione e 900mila euro (900 mila da cofinanziamento regionale. In totale, con Iva e spese tecniche, la spesa sarà di 2,1 milioni.

Claudio Bolognesi