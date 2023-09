Si mobilita la Cgil di Imola: domani incontro con famiglie e aziende colpite dall'alluvione

La Cgil di Imola si mobilita per chiedere più attenzione nei confronti degli alluvionati del circondario. La Camera del Lavoro di via Emilia organizza domani alle 20 nella sala polivalente di Borgo Tossignano (via padre Luigi Zoffoli, 1) un’assemblea rivolta a residenti e attività delle aree colpite da frane e alluvioni. All’iniziativa, dal titolo ‘Promesse franate e nel fango’, sono stati invitati anche i sindaci del circondario imolese.

"All’ordine del giorno le problematiche e le criticità quotidiane di coloro che convivono da mesi con i danni subiti – spiega Mirella Collina (foto), segretaria della Cgil di Imola -. Sosteniamo le richieste economiche dei cittadini e degli enti locali e chiediamo certezza su rimborsi". Il sindacato imolese sarà a Roma il 26 settembre, con una delegazione dei territori colpiti dell’Emilia Romagna, alla manifestazione indetta dalla Cgil regionale.

"Ogni giorno di ritardo – afferma il segretario regionale Massimo Bussandri – comporta un aggravamento della situazione nelle zone colpite per aziende e cittadini. Ci sono strade e infrastrutture ancora dissestate dopo più di tre mesi dall’evento. Il comportamento del governo è inaccettabile, servono fatti"