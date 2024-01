Si parte con Wow Women Motor

Verrà approvato a breve dalla Giunta il calendario attività 2024 dell’Autodromo. In attesa del via libera formale, e di novità sul fronte dei concerti, i principali eventi di scena in pista quest’anno sono ormai noti. Si parte l’8 marzo con Wow Women Motor, seguito dal Duathlon sprint (16-17 marzo). Poi il Wec - World endurance championship del 19-21 aprile, al quale seguirà dal 17 al 19 maggio il Gp di F1. In mezzo, il 30esimo anniversario della morte di Roland Ratzenberger e Ayrton Senna (30 aprile – 1° maggio). Dal 31 maggio al 2 giugno primo weekend stagionale targato Aci, seguito il 21-23 giugno dalla Porsche cup Suisse. Il 30 giugno, invece, l’inedito passaggio del Tour de France.

Il 5-7 luglio tornano in pista le auto, con le European Le Mans Series. Bici di nuovo protagoniste a luglio con Giro d’Italia donne (il 10) e il Gp Santerno Fabbi (data ancora da definire). Historic Minardi day il 24 e 25 agosto, seguito dal secondo Aci racing weekend (6-8 settembre), dalla mostra scambio del Crame (13-15 settembre) e dal ritorno di Imola green (21-22 settembre). Poi il Civ - Campionato italiano velocità moto del 28 e 29 settembre, Giro dei Tre Monti (5-6 ottobre) e Finali Mondiali Ferrari (16-20 ottobre). Si chiude con Autodromo senza barriere (1 dicembre).