Si riasfalta la Montanara. Cantieri fino ad agosto

Operai al lavoro, ieri mattina, per riasfaltare la Montanara. A causa delle sue buche, la strada provinciale che collega la città alla Vallata del Santerno è diventata ormai un simbolo della difficile situazione delle arterie imolesi colpite dalle alluvioni degli ultimi due anni. "La Città metropolitana di Bologna ha sbloccato, dopo numerose sollecitazioni e interlocuzioni, un piano di interventi straordinari su tutto il tratto della strada provinciale 610 che da Imola arriva a Castel del Rio – ricostruisce il sindaco Marco Panieri –. La principale via di collegamento del circondario aveva urgente bisogno di riqualificazione. Passo dopo passo proviamo a rispondere a tutte le esigenze. Grazie a chi sta facendo i lavori, secondo le normative di sicurezza anti-caldo, e ai cittadini per la pazienza".

L’intervento, da oltre 700mila euro, riguarda il rifacimento della pavimentazione nei centri abitati nelle frazioni imolesi di Ponticelli, Linaro e Fabbrica, nonché nei comuni della Vallata. Le operazioni, che dovrebbero andare avanti fino alla prima parte di agosto, rientrano tra quelle annunciati nei mesi scorsi dalla Città metropolitana. Rispondendo a un’interrogazione del consigliere metropolitano Simone Carapia (Uniti per l’alternativa – FdI), in primavera Palazzo Malvezzi aveva quantificato in una cinquantina gli interventi di manutenzione ordinaria eseguiti da inizio anno più altri 20 in attesa di preventivo. Oltre ai lavori in corso in questi giorni, ci sono sul tavolo altri due milioni di euro nel contesto delle alluvioni dell’autunno 2024, lavori che si aggiungono a quelli finanziati per 4,1 milioni dal Governo tramite la struttura commissariale.

Discorso a parte, invece, per i tanti cantieri comunali in corso o in partenza in questo periodo. Dopo che mercoledì è stata riaperta la rampa Est (lato campi sportivi) per l’accesso alla Bretella dal quartiere Pedagna, giovedì 10 scatterà il disco verde anche per la rampa Ovest, per uscire dall’asse attrezzato in direzione Sud e imboccare la rotonda tra via Salvo D’Acquisto e via Respighi.

A quel punto, le criticità si sposteranno in zona industriale. Lunedì 21 partiranno infatti gli annunciati lavori di riasfaltatura di via Selice. Le operazioni, nel tratto compreso tra le vie Romagnoli e Fossetta Selice, si concluderanno il 18 settembre.

e. a.