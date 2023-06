Si riparano i contatori del gas

Prosegue nei territori colpiti dall’alluvione la pulizia delle strade, delle caditoie e delle fognature da parte di Hera. Predisposto inoltre un capillare piano di interventi per ripristinare eventuali contatori danneggiati, in particolare per quanto riguarda la distribuzione gas. "Nei comuni colpiti dai gravi eventi atmosferici sono provvisoriamente sospesi i termini di pagamento relativamente alle fatture emesse e agli avvisi di pagamento con scadenza a partire dal 1° maggio – ricordano dalla multiservizi –. Con il rientro alla normalità è ripreso anche in queste zone il servizio di emissione delle bollette, per consentire ai clienti di rimanere aggiornati sull’andamento dei consumi e della spesa. Le bollette riportano la data provvisoria di scadenza 31 agosto, termine che potrà essere eventualmente ulteriormente posticipato in accordo a quanto sarà stabilito dalla normativa di riferimento".