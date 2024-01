Si riparte con il ‘Trio from Villa Musica’

Ripartono stasera alle 21, con il o ‘Trio from Villa Musica’, i concerti della stagione musicale al teatro Stignani a cura di Emilia Romagna Festival. Villa Musica, da cui proviene questo trio, è una meravigliosa Accademia di Alta Formazione Musicale di Magonza, in Germania. Il ‘Trio from Villa Musica’è composto dal grande maestro Alexander Hülshoff al violoncello insieme a due giovani e talentuose musiciste con già alle spalle un’importante attività concertistica, Cosima Soulez Larivière al violino e Kasumi Yui (foto) al piano.

Colonne portanti del programma sono i due trii per violino, violoncello e pianoforte, ovvero, le 10 variazioni di Beethoven e il trio op. 8 di Brahms. Oltre questi due trii, il programma prevede altri due brani in duo, due dei tre Poemi op.30 “Mity” di Szymanowski, scritti nel 1915 ed entrati a ben ragione nel culto della musica da camera per violino e pianoforte, e l’Allegro op. 69 di Giuseppe Martucci per violoncello e pianoforte, terzo brano di tre pezzi scritti dal compositore italiano nel 1888.

Info. Biglietti in prevendita su Vivaticket e, stasera, al botteghino a partire dalle 20.