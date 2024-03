Si sfidano quattro scuole. Via al Torneo ’Sentimenti’

Continua l’impegno della sezione imolese dell’Unione Nazionale Veterani dello Sport, guidata dal presidente Giovanni Mazzini, per la valorizzazione del binomio composto da scuola e sport. Dopo il successo organizzativo del ritorno dei ‘Campionati Studenteschi’, che ha visto andare in scena la prima edizione del torneo di pallavolo femminile ‘Dante Mazzucca’ e quella di basket maschile ‘Gianni Zappi’ tra gli studenti di 4 scuole superiori della città, è ora il turno dell’atletica leggera.

Nei giorni scorsi, infatti, Mazzini e soci hanno incontrato una delegazione di docenti e alcuni rappresentanti dell’ufficio sport del municipio per illustrare il progetto: "Una gara di atletica riservata agli allievi degli istituti ‘Scarabelli-Ghini’, ‘Paolini-Cassiano’, ‘Alberghetti’ e del polo liceale ‘Rambaldi - Valeriani - Alessandro da Imola’ – spiega il presidente Mazzini -. Una competizione da disputare nella mattinata del 4 aprile allo stadio Romeo Galli". Con una programmazione ricchissima: "Dalla corsa a ostacoli fino ai 100 metri. Ma anche i 1.000 metri, il lancio del peso, il salto in lungo, in alto e le staffette 4x100 – entra nel dettaglio –. Il trofeo sarà intitolato all’imolese Graziano Sentimenti che ha incentrato l’intera vita sulla specialità. Prima come atleta, tra le fila delle società sportive Capri e Cooperatori, poi come allenatore di Cooperatori, Sacmi e Avis".

Previsti premi per i primi tre atleti classificati di ogni singola gara, targhe per gli istituti partecipanti e un trofeo ‘itinerante’ che, di anno in anno, farà tappa sulla mensola della segreteria della scuola che avrà totalizzato i migliori piazzamenti. "Un’iniziativa che la nostra sezione dei Veterani dello Sport ha intrapreso con convinzione per dare ai ragazzi delle superiori le stesse opportunità di quelli delle medie che, da tempo, gareggiano in atletica ricordando il compianto Domenico Dadina – analizza Mazzini -. Un filone di continuità con quanto fatto nel 2023 con la riproposizione dei ‘Campionati Studenteschi’. Sfide molto sentite, soprattutto a livello di squadra, che appartengono alla storia della nostra città e che torneranno anche quest’anno". Ma non è tutto.

C’è già la data dell’atteso evento ‘Cultura e Sport Imolese’, giunto alla 52esima edizione tra carrellate di campioni emergenti e affermati, uomini di sport e studenti-atleti dal profitto scolastico lodevole, al teatro dell’Osservanza di Imola: sabato 30 novembre. "Manteniamo il nostro impegno, ma servirebbe qualche forza fresca in più per darci una mano – conclude il presidente -. Nelle scorse settimane abbiamo tesserato un nuovo socio, proveniente da Recanati, che ha lavorato per tanti anni a Imola. Ha scelto la città sulle rive del Santerno perché nelle Marche non ci sono sezioni attive dei Veterani dello Sport".

Mattia Grandi