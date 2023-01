Si sostituisce la Tac in ospedale Esami trasferiti a Montecatone

Al via lunedì i lavori per l’installazione della seconda nuova Tac all’ospedale nuovo. Lo ha annunciato ieri l’Ausl. Si tratta del macchinario presente in Radiologia di urgenza, vale a dire l’area di diagnostica per immagini del Pronto soccorso del Santa Maria della Scaletta.

Come già accaduto in occasione della sostituzione della Tac della Radiologia centrale, avvenuta tra fine settembre e novembre scorsi, i lavori di smontaggio della macchina attualmente presente e di installazione della nuova avranno una durata di circa sei settimane. Durante tutto questo periodo, l’attività per pazienti esterni continuerà a essere svolta all’istituto di Montecatone. Qui, grazie a un accordo tra le due aziende, opera il personale dell’Ausl di Imola. Gli esami per interni e quelli per i pazienti del Pronto soccorso saranno invece svolti alla Radiologia centrale dell’ospedale Santa Maria della Scaletta.