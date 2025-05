Si studiano le vitamine di frutta e verdura

Tra i banchi di scuola, per ‘studiare’ una materia tanto inconsueta quanto importante: le proprietà di frutta e verdura. E’ partito le scorse settimane dalla scuola primaria ‘Don Milani’ di Poggio Grande, ed è poi proseguito anche alle ‘Sassatelli’ prima e alle ‘Albertazzi’ poi, il progetto educativo denominato ‘Alla scoperta delle Vitamine presenti in frutta e verdura’, percorso proposto dalla Farmacia Comunale dell’Ospedale targata S.F.E.R.A. in collaborazione con il comune che vede coinvolte le classi di 1° e 2° delle primarie castellane.

Obiettivo dichiarato quello di sensibilizzare i più giovani sull’importanza di una sana alimentazione, con particolare attenzione al ruolo delle vitamine contenute in frutta e verdura, suddivisa in base ai colori. Attraverso attività didattiche, giochi, proiezione di slide e distribuzione di materiale informativo, i giovani alunni avranno l’occasione di scoprire come ogni colore corrisponda effettivamente a specifici nutrimenti benefici per il nostro organismo.

A svolgere il ruolo di responsabile del progetto è stata la Dott.ssa Camilla Marocchi, alla guida della Farmacia Comunale dell’Ospedale, mentre la collega Elisa Sangiorgi ha svolto il lavoro ‘sul campo’, operando nelle varie classi. Diversi test hanno calamitato l’attenzione e la curiosità degli allievi, come quello sull’ossidazione della mela.

