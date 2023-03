"Siamo nella media Nessun picco"

Anche quest’anno la consueta stagione dei saldi sta volgendo al termine. È tempo di bilanci per i commercianti che riferiscono di un trend di vendita stabile seppur sottotono. È quanto sostiene Elisabetta Sangiorgi del negozio Angel’s sito in via Daniele Manin 68: "Inizialmente c’è stato un flusso di clienti standard. Le vendite sono state continue senza alcun picco. Essendo il mio un negozio specializzato negli abiti da cerimonia, ho notato come molti clienti mentre acquistavano durante i saldi si portassero avanti anche con gli acquisti di capi della nuova collezione, in vista della stagione primaverile".