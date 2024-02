"Siamo stati bravi a compattarci. Abbiamo dato tutto" Il tecnico Gianluca Colavitto esprime soddisfazione per il pareggio ottenuto contro la Carrarese, elogiando l'atteggiamento e il gioco della squadra. I cambi tattici si rivelano decisivi, con Spagnoli in particolare elogiato per il suo impegno. La sostituzione di Pellizzari con Marenco è spiegata da un problema fisico del giocatore.