Siccità, chiesto alla Regione lo stato di calamità

L’associazione Liberi produttori agricoli Terra Viva, affilliata alla Cisl, e la Cia, hanno inviato nelle scorse settimane alla Regione una richiesta di riconoscimento dello stato di calamità per siccità relativo all’annata agraria che si è appena conclusa. In particolare, Terra Viva segnala all’assessore all’agricoltura Alessio Mammi che siccità e alte temperature hanno "causato danni a tutte le coltivazioni agricole". In particolare il mais ha accusato un calo del 50 per cento della produzione, come il sorgo da granella, mentre le barbabietole da zucchero hano visto la quantità calare del 40 per cento. Per l’erba medica diminuzione del 30 per cento della produzione. le pomacee e le drupacee hanno portato a maturazione frutti piccoli, con ripercussioni nella remunerativa altà qualità. Tutto questo mentre i prezzi di mercato, pur "sostenuti, non compensano le maggiori spese per l’acquisto dei mezzi tecnici (concimi, gasolio ecc.)".

"Gli interventi irrigui – rileva l’associazione – hanno potuto poco: le alte temperature hanno di fatto impedito alle piante gli scambi gassosi, contribuendo a mantenerle statiche e quindi non sempre in grado di avvantaggiarsi dell’irrigazione".

"In molti casi, addirittura, il raccolto non è stato commerciabile – sottoliea la Cia – pertanto le rese produttive sono risultate nettamente più basse e in diversi casi gravemente compromesse".

Tra le colture più colpite, oltre a drupacee e pomacee, Cia segnala danni a pomodoro, cipolla, patate zucche, mais, barbabietola da zucchero, soia e riso.

"La produzione lorda vendibile del 2022 rispetto alla media ordinaria delle annate precedenti – conclude la Cia – dalle prime stime risulta ampiamente inferiore al 30%, con gravi ripercussioni sui bilanci delle imprese agricole".